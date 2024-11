Torna il “Concerto per Gaetano” per ricordare Foggetti e aiutare l’Ail

Musica e solidarietà in favore dell’Ail e dei suoi servizi per i malati e le famiglie. Tutto nel nome e nel ricordo di Gaetano Foggetti, indimenticato caposervizio del Corriere Romagna di Forlì e presidente della sezione provinciale dell’Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma. Il teatro “Dragoni” tornerà ad accendersi sabato 30 novembre alle 21 con la terza edizione del “Concerto per Gaetano” il cui incasso sarà devoluto al finanziamento dell’assistenza domiciliare ematologica, uno dei progetto in cui Foggetti credeva fermamente. Il concerto è a prenotazione obbligatoria (Paola al 348.9054212 o Elena al 350.0390961) con offerta minima di 20 euro a persona, per la possibilità di curarsi attorniato dai propri cari. Sarà una serata in cui la musica sarà come sempre la protagonista, quest’anno con esibizioni che apriranno le porte allo spirito natalizio. Sul palco, presentati come da tradizione da Piero Lerede (già socio e consigliere Ail), ci sarà la BandAil composta da nomi del calibro di Gabriele Zanchini (pianoforte), Paolo Ghetti (basso), Stefano Paolini (batteria), Fabio Petretti (sax alto), Alessandro Fariselli (sax tenore), Roberto Rossi (trombone), Giuseppe Zanca (tromba e arrangiamenti). E poi la cantante Diana Hunter e il Gruppo Sanguigno (composto da ematologi, con il contributo di Sergio Montalesi. Un cast che garantirà una serata di buona musica, divertimento, con uno scopo solidale.