Torna “Forlì Rocca Experience”

Dopo il successo della prima edizione, che ha registrato 2.500 presenze, prende il via la seconda edizione di “Forlì Rocca Experience”. La rassegna, ideata per valorizzare uno dei monumenti simbolo della città, trasformerà la Rocca di Ravaldino in un palcoscenico immersivo attraverso cinque appuntamenti in programma il 15, 21, 29 novembre, 5 e 12 dicembre. L’iniziativa è promossa e progettata dall’assessorato al Turismo del Comune di Forlì con il Servizio Cultura Turismo - Unità Eventi e Turismo, ed è sostenuta da Destinazione Turistica Romagna. Un progetto di rete che vede la collaborazione sinergica di importanti realtà locali: la cooperativa Atlantide, l’associazione Il Drago Oscuro, la Condotta Slow Food Forlì e la Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Forlì e Cesena.

Ad attendere cittadini, turisti e famiglie sarà una full immersion nella storia medievale. La fortezza sarà allestita con arredi d’epoca e animata dai rievocatori storici che guidareanno i visitatori tra armerie, dimostrazioni dal vivo di antichi mestieri, spettacolari esibizioni di tamburi e balli medievali. Tante le novità di quest’anno: dai percorsi didattici e creativi per i più piccoli fino all’originale “Photo Corner Experience”, un’area dove i visitatori potranno indossare abiti d’epoca gratuitamente e scattare un selfie-ricordo unico nel suo genere. Ogni giornata sarà caratterizzata da un tema specifico, integrando la rievocazione storica con la valorizzazione enogastronomica del territorio: in programma degustazioni guidate (su prenotazione) dedicate a prodotti come noci, miele, castagne e dolci tipici, affiancate da percorsi sensoriali guidati da produttori locali. «La Rocca di Ravaldino apre nuovamente le sue porte dopo il grande riscontro dello scorso anno - dichiara l’assessore al Turismo Kevin Bravi -. Abbiamo voluto riproporre questo progetto innovativo per far vivere uno dei luoghi più affascinanti della città attraverso un’esperienza che lasci una nuova consapevolezza del patrimonio storico locale. È un’offerta culturale unica, inserita nella cornice del Natale, nata da una visione comune e aperta al dialogo con i territori vicini». «Turismo e cultura sono due facce della stessa medaglia - fa eco l’assessore alla Cultura, Vincenzo Bongiorno -. Questo modo originale di vivere il patrimonio artistico si inserisce nel percorso strategico di valorizzazione avviato con la candidatura a Capitale della Cultura, capace di richiamare tantissime famiglie e visitatori anche da fuori provincia». Sul valore esperienziale del format si esprime Benetti: «Oggi molte persone non si accontentano più di osservare passivamente un luogo o fare una fotografia. Cercano un contatto fisico ed emotivo con ciò che visitano. Rocca Experience risponde a questa esigenza, creando attività irripetibili».

Per le degustazioni (massimo 25 posti per turno) e i laboratori per bambini (20 al massimo) è richiesta la prenotazione obbligatoria contattando lo Iat (0543-712362 o iat@comune.forli.fc.it).