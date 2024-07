Torna “Chef sotto il Portico”

A Portico di Romagna, da giovedì 11 a domenica 14 va in scena la 14ª edizione di “Chef sotto il Portico”, il festival internazionale di cucina che per quattro giorni ospita 12 chef eccellenti provenienti da tutto il mondo e che da anni richiama turisti da tutta Europa. I cuochi invitati per questa edizione provengono da Perù, Spagna, Argentina, Messico, Germania e ovviamente dall’Italia. Ci sarà una brigata di cucina internazionale dove non esistono barriere tra nazionalità, culture, religioni, lingue e ognuno è libero di esprimersi tramite il cibo. La manifestazione prevede l’allestimento di una cucina di servizio nella via principale del paese, mentre le preparazioni principali si terranno nella cucina dell’albergo “Al Vecchio Convento”. Per l’occasione sarà ospitata l’associazione di produttori di vino “Stella dell’Appennino” di Modigliana, che hanno subito danni nella recente alluvione.

