Torna a Forlì “Old time show”: week-end tra auto e moto d’epoca

Nel fine settimana tornano protagoniste auto e moto d’epoca in fiera con “Old time show”. L’evento, giunto alla ventesima edizione, che si svolge negli spazi fieristici di via Punta di Ferro, propone anche una ricca e vasta scelta di accessori d’epoca, pezzi di ricambio, pubblicazioni ed editoria specializzata. Alla fiera saranno presenti oltre 250 espositori provenienti da tutta Italia e gli organizzatori puntano a replicare il grande successo di pubblico ottenuto l’anno scorso con 15mila visitatori. «Questa fiera vuole privilegiare lo stile italiano», afferma Luciano Marzocchi, presidente del Club Romagnolo auto e moto d’epoca. Non è un caso che per la 20° edizione sia stato scelto come filo conduttore quello del Made in Italy. Un viaggio attraverso icone dell’automobilismo come ad esempio Alfa Romeo, Lamborghini, Maserati o Ferrari. Non è solo una mostra ma un vero e proprio viaggio tra modelli iconici, marchi prestigiosi e tradizione motoristica.

Spazio anche alle due ruote. Un’area sarà dedicata alle moto in divisa, come quelle utilizzate dai Vigili del fuoco, dalla Polizia o dai militari, e quelle da competizione. Il visitatore potrà anche trovare un’area dedicata alle biciclette dei mestieri passando dal velocipide del notaio a quello de disinfestatore. Nelle due aree ci saranno anche dei filmati per far sì che possa essere un evento inclusivo per tutte le età e per tutte le persone che non ne sono esperte. Lungo il percorso espositivo dedicato alle due ruote si potranno ammirare esemplari di Gilera, Moto Guzzi, Innocenti, Garelli, Ducati e Bianchi spaziando dai primi del ’900 fino agli anni ‘90. Nell’area esterna della Fiera di Forlì il “Team 96” allestirà show ricchi di suspance tra corsi di drifting e guida sicura, dando la possibilità ai visitatori di avvicinarsi a questo sport. Durante l’evento verranno distribuiti gadget e si raccoglieranno fondi a offerta libera per beneficenza a favore dei bambini con disabilità. Presenti nei padiglioni fieristici anche l’Hermitage Veteran Engine di Forlì con un focus di 30 anni di storia del marchio Ferrari, mentre la Scuderia Ferrari di Forlì presenterà alcuni particolari cimeli del mondo del Cavallino Rampante. Il comitato organizzativo è composto da Romagna Fiere, il Crame Aps di Imola e lo sport club “Il velocifero”di Rimini. “Old time show” gode del patrocinio di Asi (Automotoclub storico italiano). L’appuntamento per gli appassionati, e non solo, è per sabato e domenica in via Punta di Ferro dalle 8.30 alle 18.30. Il costo del biglietto è di 12 euro, ridotto 10 euro. Per informazioni consultare il sito www.oldtimeshow.eu