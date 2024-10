The Kolors gratis a Forlì il 27 ottobre per il primo compleanno di Formì: come richiedere il pass

La musica dei The Kolors per festeggiare il primo compleanno di Formì. L’amatissima band, protagonista di grandi successi come “Karma”, “Italodisco” e “Un ragazzo una ragazza”, salirà sul palco del distretto commerciale all’uscita del casello dell’A14 di Forlì domenica 27 ottobre, per un’esibizione interamente gratuita.

La serata si aprirà alle 18,30 con i Dj-set e la musica live di 105 in the City. A seguire il grande protagonista della serata, il complesso di Antonio Stash Fiordispino (voce e chitarra), Alex Fiordispino (batteria) e Dario Iaculli (basso). I varchi si apriranno alle 17,30 fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per entrare nell’area concerto occorre visitare uno dei negozi di Formì, a partire da lunedì 7 ottobre, e richiedere il proprio pass di ingresso, completamente gratuito, senza obbligo di acquisto.

Ogni persona potrà ricevere un massimo di due tagliandi. Le modalità dettagliate di ingresso e l’elenco dei negozi del distretto sono disponibili sul sito di Formì (www.formishopping.it). Per i diversamente abili è attivo un servizio di prenotazione dedicato, inviando un’e-mail a relazioniesterne@formishopping.it e indicando la presenza di un accompagnatore.