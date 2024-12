Terremoto oggi: una serie di scosse a Tredozio

Una serie di scosse di terremoto questa mattina nel territorio di Tredozio a circa 4 chilometri a sud-ovest rispetto ad un paese già colpito nel settembre 2023 da eventi sismici. La più forte di magnitudo 3.0 a una profondità di 24,1 km, è stata registrata alle 10.16 di oggi. In rapida successione si sono registrate tre scosse, sempre con lo stesso epicentro: la prima alle 10.15 di magnitudo 2.8, la seconda un minuto dopo di magnitudo 3.0 e una terza alle 10.18 di magnitudo 2.2. Dai primi riscontri, la scossa non è stata avvertita dalla popolazione in paese.