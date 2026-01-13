Terremoto, la Provincia di Forlì-Cesena: «Scuole, dalle verifiche non sono emerse criticità»

FORLI’. «A seguito della seconda scossa di terremoto registrata questa mattina, i tecnici della Provincia hanno effettuato immediati sopralluoghi presso le diverse sedi degli istituti di istruzione superiore presenti sul territorio della provincia di Forlì-Cesena», scrive una nota diffusa nel pomeriggio dalla Provincia, «Dalle verifiche svolte non sono emerse criticità o danni strutturali tali da compromettere il regolare svolgimento delle attività didattiche. In via del tutto precauzionale, come previsto dai protocolli di emergenza, gli studenti erano stati temporaneamente fatti uscire dagli edifici scolastici; al termine dei controlli, è stato quindi disposto il rientro nelle rispettive sedi. Molte scuole, comprese le relative palestre, sono state interessate negli ultimi anni da interventi di miglioramento e adeguamento sismico. Tali lavori hanno contribuito a incrementare la sicurezza e le prestazioni degli edifici in caso di eventi sismici».