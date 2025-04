Terremoto in Myanmar, ecco come aiutare tramite la Caritas Forlì-Bertinoro

La Caritas di Forlì-Bertinoro si mobilita con una raccolta fondi dopo il terribile terremoto in Myanmar, un Paese che vive da tempo una situazione di estrema fragilità e complessità, non solo per le diseguaglianze interne e per la grande diversità di gruppi etnici che la popolano, ma soprattutto per la situazione politica. Dopo il colpo di stato del febbraio del 2021, infatti, il Paese è governato da una giunta militare ed il conflitto interno, anche armato, è vivo e aspro.

La Caritas del Myanmar - Kmss - si è immediatamente attivata per le operazioni di soccorso, in coordinamento con il Governo e altre organizzazioni, e per la verifica dei bisogni. “Caritas Italiana”, assicura don Marco Pagniello, “è in contatto con Caritas Internationalis e segue con attenzione gli sviluppi e l’evolvere dell’emergenza.

Chiunque volesse contribuire può farlo attraverso l’IBAN IT98 M0854 213200 00000 0077081, intestato a “Caritas Diocesana di Forlì-Bertinoro” con Causale “Emergenza Myanmar”. Quanto raccolto sarà devoluto direttamente a Caritas Italiana.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito www.caritas.it.