Terremoto del 2023 nel Forlivese, sbloccati i contributi per gli sfollati. Lo annuncia Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia e vice segretaria vicaria del partito in Emilia-Romagna con delega alla Romagna. “La registrazione dell’ordinanza della Protezione civile sblocca il pagamento dei contributi per l’autonoma sistemazione. È una buona notizia per le famiglie che, a più di tre anni dal terremoto del 18 settembre 2023, vivono ancora fuori dalle proprie case, in particolare a Rocca San Casciano e Tredozio. Come ha annunciato il commissario Guido Castelli, la struttura commissariale liquiderà quanto dovuto non appena riceverà le risorse. Ringrazio il commissario, il Governo e il Dipartimento della Protezione civile per il lavoro che ha consentito di superare le difficoltà tecniche e arrivare a questo risultato”.

“Seguo questa vicenda fin dai primi giorni dopo il sisma - continua Tassinari - quando intervenni alla Camera per richiamare l’attenzione sui danni subiti dai nostri Comuni e sulle famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni. Il 27 ottobre ho presentato un’interrogazione a risposta orale ai ministri della Protezione civile e dell’Economia per chiedere lo sblocco dei contributi, la sospensione delle rate dei mutui sulle abitazioni inagibili e tempi certi per la ricostruzione. Ora la priorità è che le risorse siano trasferite rapidamente e che le famiglie ricevano quanto spetta loro. Continuerò a seguire la vicenda in Parlamento e a confrontarmi con gli amministratori locali, anche sulle questioni ancora aperte. Chi è fuori casa da tre anni ha bisogno di sapere quando potrà contare sui contributi e quando potranno partire i lavori per rientrare nella propria abitazione».