Terremoto a Forlì. La Polizia locale indaga sulle fake news

False foto per creare allarme in occasione del recente terremoto. Ora indaga la Polizia locale. In una nota l’Amministrazione comunale di Forlì informa che, in occasione delle forti scosse di terremoto registrate nella giornata di martedì 13 gennaio, si sono purtroppo verificati episodi molto gravi di fake news che hanno procurato preoccupazione e ingiustificato allarme nella cittadinanza. In particolare sono circolate sui social network, nelle chat e sul web di moltissimi forlivesi immagini contraffatte di scuole ed edifici pubblici che, attraverso macroscopici fotoritocchi, risultavano crollati o fortemente danneggiati dal sisma. Ciò, ovviamente, non rispondeva a verità e andava a compromettere l’informazione corretta dell’evento e di ciò che veniva indicato alla popolazione rispetto ai comportamenti da assumere durante l’emergenza.

Le fotografie, falsamente elaborate o create presumibilmente con programmi di intelligenza artificiale, hanno generato panico e allarme tra la popolazione, suscitando preoccupate richieste di informazioni anche alle istituzioni locali. Per tale ragione, l’Amministrazione comunale ha comunicato alla Polizia Locale in merito all’accaduto, che sta procedendo alle indagini di rito al fine di notiziare l’Autorità Giudiziaria per quanto ravvisabile nei fatti occorsi.