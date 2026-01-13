Terremoto a Forlì, il sindaco: “Non ci sono criticità. Verifiche ispettive in corso”

FORLI’. Il forte terremoto sussultorio di questa mattina ha attivato la procedura operativa del Comune di Forlì in caso di scenario di rischio sismico. Il Sindaco Zattini, seguendo il protocollo di sicurezza, ha attivato la fase di allarme e riunito immediatamente il COC (Centro Operativo Comunale).

«Come previsto in situazioni di questo tipo - spiega il Sindaco Zattini - abbiamo richiesto e attivato i tecnici comunali di competenza per verificare la presenza di eventuali danni e accertare la sicurezza e la stabilità delle scuole di nostra competenza, delle strutture e degli spazi pubblici. Allo stesso tempo, ci siamo confrontati subito con la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, la Diocesi e l’Ausl, per fare il punto e capire eventuali situazioni di criticità, anche in Municipio. Al momento non ne sono emerse, ma l’attenzione resta alta e le verifiche ispettive sono in corso e proseguiranno per l’intera giornata di oggi e non solo».

«Tutti gli Istituti comprensivi sono aperti e operativi e in alcuni casi, i bambini e i ragazzi sono già rientrati», dice il sindaco. «Non ci sono segnalazioni di criticità nemmeno nelle case di riposo e nelle strutture socio residenziali per anziani e persone fragili del territorio, anche laddove domiciliati. Lo sportello sociale di via Oberdan è aperto e tutti i servizi sono in funzione. Il Vescovo mi ha rassicurato anche sulla stabilità e la sicurezza di parrocchie e strutture ecclesiastiche del territorio. Ho rappresentato l’intero scenario al Presidente della Regione, Michele De Pascale, che mi ha contattato in mattinata dopo le due scosse. Abbiamo un appuntamento in video call alle 14.00, per un briefing di aggiornamento sugli eventi sismici di Ravenna e Forlì-Cesena».

«Non ci sono elementi di preoccupazione» - aggiunge l’Assessore Giuseppe Petetta - «Oltre ai dovuti controlli nelle scuole e negli edifici pubblici, sono in corso ispezioni visive anche nei ponti di maggiore rilevanza della città, dove transitano i mezzi pesanti. La macchina comunale si è subito attivata su vari fronti, per avere un quadro aggiornato della situazione in atto. Continueremo in ogni caso a tenere alta l’attenzione e a mantenere operative le strutture di emergenza»

La presentazione del libro “Vittoriosi al fin liberi siam” di Chiara Nencioni - in programma per oggi pomeriggio, 13 gennaio, alle ore 15.30 presso in Sala Randi in Municipio - è stata annullata e rinviata a data da destinarsi.