Terra del Sole. Tra tradizione e nuova linfa, torna il Palio di Santa Reparata

Una storia antica a cui anche i giovani portano un contributo: è il biglietto da visita del Palio di Santa Reparata, storica manifestazione di Terra del Sole alla 63° edizione in programma il 6 settembre. «In realtà -rivela Andrea Bandini, attivissimo presidente della Pro loco di Terra del Sole - quella del Palio è un’attività che si dipana tutto l’anno chiamando a raccolta generazioni diverse». Quest’anno il Palio con l’immagine di Santa Reparata che il Borgo Fiorentino e il Borgo Romano si contenderanno tramite le diverse prove, è stata realizzata dal pittore Ido Errani. «È un affresco su tela, la tecnica che ormai pratico da molti anni - spiega l’artista, che ha festeggiato proprio quest’anno i sessant’anni di attività- con un’abside che incorona la testa della santa, ed è l’elemento architettonico che dialoga con il personaggio della giovane donna». Manifestazione che nel 2025 ha attirato circa 2mila persone, il “Palio di Santa Reparata”, con le prove che coinvolgono balestrieri e sbandieratori, e che ha il suo clou con il corteo storico di 300 figuranti in costume, è una festa della comunità, anche se «negli ultimi anni - si rammarica Bandini - a Terra del Sole la comunità ha un po’ cambiato profilo. Cerchiamo però di coinvolgere i nuovi cittadini e far loro apprezzare la memoria storica che sta dietro al Palio. La festa rievoca infatti l’insediamento del Commissario Granducale, quest’anno impersonato da Tommaso Triberti, sindaco di Marradi, che subentra al sindaco di Premilcuore Sauro Baruffi, con la sua dama: l’onorevole Maria Rosaria Tassinari». Il clou dell’evento è preceduto il 30 agosto dalla benedizione del Palio e dalla donazione dei Ceri con la messa in latino. Il 3 e 4 settembre sono dedicati ai giovani, che in vista del Palio dipingono la pavimentazione laterale della Piazza d’Armi. Sempre il 4 settembre (ore 20.45, loggiato di Palazzo Pretorio, costo: 8 euro, info: 350 5193970) Chiara Macherozzi conduce la visita “Terra del Sole nel suo vestito migliore”. Il 5 settembre, cena propiziatoria nei due borghi, e poi il 6 alle 10 si replica la visita “Terra del Sole nel suo vestito migliore”, e alle 16 largo al Palio. «È significativo che un piccolo comune come il nostro abbia mantenuto per tanto tempo una manifestazione come questa, con le sole forze del volontariato -afferma con orgoglio il sindaco di Castrocaro Terme-Terra del Sole Francesco Billi-. Questo testimonia un interesse e una passione che si perpetuano anche grazie al grande impegno di Andrea Bandini. Inoltre, giovani e meno giovani collaborano a mantenere le discipline rievocative che per tutto l’anno sostengono il “welfare culturale” del nostro paese. Ai giovani offriamo infatti una proposta di aggregazione specifica, un volontariato che coniuga la passione culturale con gli strumenti tecnologici e con la socialità: cultura infatti è anche scambio delle informazioni, e ricaduta sulla partecipazione sociale». Tutte le attività sono a offerta libera. Informazioni: www.terradelsole.org.