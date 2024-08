Terra del Sole, torna il palio di Santa Reparat

A Terra del Sole, dal 29 agosto al 1° settembre, rivive il Palio di Santa Reparata, tradizionale manifestazione di rievocazione storica che nella sua 61ª edizione guarda al futuro gettando le basi per diventare il palio più grande d’Italia. «In futuro – spiega Gianpaolo Samorì, presidente dell’ente Palio – il progetto è quello di coinvolgere tutte e 22 le realtà dell’ex Romagna-Fiorentina con la potenzialità di rendere il palio di Terra del Sole il più grande a livello nazionale».

Un primo passo in tal senso è già stato mosso in questa edizione con il primo trofeo di tiro alla fune della Romagna Toscana che vedrà sei squadre di atleti di comprovata esperienza contendersi il titolo di campione. Le squadre finaliste del torneo rappresenteranno le contrade Borgo Fiorentino e Romano nella manifestazione di domenica. Altra novità è, poi, l’evento “nuove leve” dove i balestrieri della compagnia di Terra del Sole che partecipano per la prima volta al Palio di Santa Reparata, si sfidano in una gara individuale. Durante la competizione, saranno presenti esibizioni di sbandieratori, tamburini e uomini d’arme. La sera precedente alle gare di domenica, sabato alle 20, sarà dedicata alle tradizionali cene propiziatorie delle due contrade che daranno spettacolo con giochi, musiche e fuochi d’artificio. Clou della manifestazione sarà domenica: sin dalle 10 del mattino la piazza ospiterà il mercato di prodotti tipici del territorio. Nel pomeriggio, al suono delle campane della chiesa dedicata alla santa martire, le due contrade raggiungeranno in corteo storico la piazza per rendere omaggio al nuovo Commissario Granducale che quest’anno sarà il sindaco di Rocca San Casciano Marco Valenti.