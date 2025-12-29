Terra del Sole, il dono della Cartesio Fullcard alla scuola “Rodari”

Si rinnova l’appuntamento natalizio con la solidarietà che ogni anno vede protagonista la Cartesio Fullcard, ditta cartotecnica con sede a Terra del Sole. I dipendenti anche questa volta hanno rinunciato al classico pacco regalo della ditta, per devolvere l’equivalente a favore di opere utili per la collettività. In questo 2025 l’attenzione dei circa 25 dipendenti della ditta di Terra del Sole si è rivolta alla scuola dell’infanzia “Gianni Rodari” di Castrocaro alla quale sono stati donati tre “tavoli da fango per esterno” in legno: un gioco didattico che consiste nella combinazione di tavoli da fango per creare un percorso di giochi a cascata che invita i bambini a giocare con la sabbia e acqua, mescolandoli. Alla vigilia di Natale i tre tavoli sono stati inaugurati alla presenza del sindaco Francesco Billi, altri assessori, amministratori comunali, il dirigente scolastico, le maestre, rappresentanti della Cartesio.

La struttura dei tavoli da fango per esterno consiste in una combinazione di tre tavoli da fango e crea un percorso di gioco che invita i bambini ad attingere, versare e sguazzare. Il primo tavolo da fango è dotato di due vasche con scarico dell’acqua chiudibile e di un’ulteriore vasca in plastica per il trasporto. Il secondo tavolo da acqua è dotato di tre vasche e può simulare un corso d’acqua. Il terzo tavolo da fango funge da vasca di raccolta per il corso d’acqua.

L’area giochi può essere utilizzata da tutti i lati ed è perfetta per gruppi di bambini.

Per i dipendenti della Cartesio Fullcard, rinunciare alla strenna natalizia per rivolgere l’attenzione alla comunità è una piacevole abitudine. Lo scorso anno, ad esempio, era stato acquistato un calciobalilla con aste rientranti e protezioni superficiali per i piccoli ricoverati in Pediatria dell’ospedale “Morgagni Pierantoni”, oltre a un lettino visita a due sezioni oleodinamico.