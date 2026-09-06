Terra del Sole, il Borgo Romano vince il palio di Santa Reparata FOTOGALLERY

Il Borgo Romano si conferma e conquista il Palio di Santa Reparata. Sconfitto per 33-32 il Borgo Fiorentino in una sfida tirata come tradizione. Come nel 2025 un punto (allora fu 35-34) ha diviso i due contendenti. Per i gialloblu si tratta del 21° drappo conquistato.

In un pomeriggio condizionato dal grande caldo che però non ha tenuto lontano il pubblico degli appassionati per la soddisfazione del presidente della Pro loco di Terra del Sole, Andrea Bandini: «C’era il timore che ci fossero meno persone visto il caldo, invece è andata molto bene, la manifestazione è stata molto bella e abbiamo fatto il pieno».

Il miglior balestriere di questa edizione è stato Antonio Montagna, sempre per il Borgo Romano, mentre il Borgo Fiorentino si è “consolato con la vittoria nella prova di tiro alla fune. Al Borgo Romano, quindi, l’onore di sollevare il drappo con l’immagine di Santa Reparata, realizzato dal pittore Ido Errani