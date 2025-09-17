Tempo di funghi: gli orari degli Sportelli Micologici in Romagna

Inizia il periodo di crescita dei funghi e dal 22 settembre gli Sportelli Micologici dell’AUSL Romagna accrescono la loro attività: un’opportunità importante per evitare intossicazioni da funghi che possono essere anche molto gravi “Solo una corretta determinazione delle specie fungine effettuata da personale Esperto Micologo – ricorda il dottor Silvio Cantori, che ha il Coordinamento del Processo Aziendale – Ispettorato Micologico di Ausl Romagna – può scongiurare una qualsiasi intossicazione da funghi. È pertanto sempre opportuno sottoporre i funghi raccolti, o ricevuti in regalo, al controllo degli esperti dell’Ispettorato micologico”. Di seguiti sedi, giorni ed orari di apertura degli Sportelli Micologici in Romagna.

Sportelli Ambito di Cesena

Cesena Via Marino Moretti, 99, il lunedì, dalle ore 08,30 alle ore 10,00

Sportelli Ambito di Forlì

Forlì, Via della Rocca, 19, il lunedì, dalle ore 08,30 alle ore 12,30

Sportelli Ambito di Ravenna

• Ravenna, Via Fiume Abbandonato,134, iL LUNEDÌ E VENERDÌ, dalle ore 09,00 alle ore 11,00

• Bagnacavallo, Via Vittorio Veneto, 8 , il venerdì, dalle ore 12,00 alle ore 13,00

• Faenza, Via Zaccagnini, 22, il lunedì, dalle ore 12,00 alle ore 13,00

Sportelli Ambito di Rimini

• Rimini Via Flaminia (ingresso posteriore ospedale di Rimini),il Lunedì, dalle ore 15,00 alle ore 17,00, e il Venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 11,00

• Riccione Via Sicilia, 55, il giovedì, dalle ore 09,00 alle ore 11,00

• Novafeltria Piazza Bramante, 10, il lunedì e venerdì, dalle ore 08,00 alle ore 09,00

• Montecopiolo, Piazza San Michele Arcangelo, 7, il lunedì, dalle ore 09,30 alle ore 10,30

Ulteriori informazioni sugli ispettorati micologici dell’Ausl e sulla raccolta sicura dei funghi sono consultabili al link: https://www.auslromagna.it/servizi/dove-controllare-funghi