“Tempestivi interventi come per la chiusa di Fontana 2”: il comitato vittime del fango incontra il Prefetto

Il Prefetto di Forlì-Cesena, Rinaldo Argentieri, ha incontrato nei giorni scorsi la presidente del Comitato Unitario Vittime del Fango di Forlì, Alessandra Bucchi, e la vice presidente, Novella Castori. Entrambe hanno rappresentato il sentimento di diffuso timore ed incertezza della cittadinanza, accresciuto dopo l’ultimo evento di settembre.

In una nota il Prefetto ha assicurato che la Prefettura è impegnata in azioni volte a favorire, ove occorra, il massimo coordinamento e la tempestività d’intervento degli enti responsabili della messa in sicurezza e del ripristino del territorio. È il caso ad esempio dei lavori alla chiusa di Fontana 2 sul Montone, il cui corretto e più rapido iter è stato individuato nei giorni scorsi in Prefettura, con il fattivo contributo di Regione, Consorzio di Bonifica e Comune di Forlì. Il Comitato, apprezzando l’impegno profuso dalla Prefettura, sottoporrà quindi all’Ufficio territoriale del Governo le situazioni di verificata criticità esistenti sul territorio, che la Prefettura esaminerà al fine di porre in essere, ove necessario, tempestivi interventi sul modello di quello adottato per Fontana 2”.