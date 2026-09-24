Tempeste del 20 e 21 agosto: dichiarato lo stato di crisi regionale per i danni a Forlì, Imola e Castrocaro

Sulla base della ricognizione dei danni e delle relazioni tecniche, nei prossimi giorni il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, firmerà lo stato di crisi regionale per i territori colpiti dai violenti eventi temporaleschi del 20-21 e 28 agosto.

Il provvedimento riguarda i Comuni di Forlì, Castrocaro Terme e Terra del Sole e Imola, relativamente agli eventi del 20-21 agosto. Mentre, per gli eventi del 28 agosto, risultano interessati i Comuni di Castel San Giovanni, Castelvetro Piacentino, Corte Brugnatella, Lugagnano Val d’Arda, Morfasso, Vernasca (Piacenza), Parma, Salsomaggiore Terme e Torrile (Parma).

Di conseguenza, la Regione, secondo quanto previsto dal decreto e dalle procedure disciplinate dalla norma nazionale, provvederà a presentare al Dipartimento della Protezione Civile la richiesta di accesso alle risorse del Fondo per le misure di sostegno e ristoro conseguenti agli eventi calamitosi. In parallelo, dove ne ricorrano i presupposti, è sempre possibile l’attivazione delle ulteriori misure di sostegno a favore dei territori colpiti previste per concorrere alle spese sostenute dagli enti locali per gli interventi più urgenti di ripristino.

La Regione continuerà a operare in stretto raccordo con tutti gli Enti locali coinvolti affinché siano garantite la tempestività delle procedure e la massima attenzione alle esigenze delle comunità e delle attività colpite.