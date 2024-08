Teleriscaldamento a Forlì: dal 26 agosto i lavori Hera al quartiere Ospedaletto

Iniziano lunedì 26 agosto i lavori Hera per l’estensione della rete teleriscaldamento nel quartiere Ospedaletto di Forlì. Si tratta del primo step del progetto “Estensione sistema teleriscaldamento efficiente Città di Forlì”, che si prefigge di decarbonizzare i consumi termici del territorio cittadino, consentendo una rilevante riduzione delle emissioni di anidride carbonica e degli ossidi di azoto in ambito urbano.

La prima parte della nuova rete, della lunghezza di 170 metri, sarà posata in prossimità dei parcheggi antistanti le scuole del complesso La Nave di via Don Francesco Ricci e sarà ultimata entro metà settembre, prima dell’inizio delle scuole, per minimizzare i disagi alla viabilità ed interferire il meno possibile con l’attività scolastica.

Dopodiché il cantiere interesserà l’area del parco pubblico “Primavera Europea” e della via Europa fino all’incrocio della via Comandini, con fine lavori prevista entro novembre 2024. Per la realizzazione dell’intervento nel tratto di via Europa potrà essere necessaria una chiusura temporanea dell’incrocio con la via Schuman e l’utilizzo di viabilità alternative che verranno evidenziate da apposita segnaletica di cantiere.