“Tatarabuela”, il ponte equo solidale tra l’Ecuador e Forlì

Dalle montagne ecuadoriane alla pianura forlivese, arriva “Tatarabuela” il progetto di commercio equo solidale nato da un’idea di Caterina Amadei, giovane laureata in traduzione e mediazione linguistica, al rientro da un anno di servizio civile a Guaranda. «Desideravo fare parte di un progetto di sviluppo ambientale – racconta Amadei – così sono partita per l’Ecuador tramite l’agenzia Gondwana Sud. A Guaranda sono stata accolta da Fepp: una Ong che si occupa dello sviluppo di comunità rurali attraverso progetti di vario tipo come l’accesso all’acqua potabile per le persone più isolate, la riforestazione dell’ecosistema andino, il contrasto alla denutrizione infantile e il sostegno all’economia locale, che è l’ambito in cui sono stata inserita io».