Tamponamento e rogo della moto, centauro perde la vita sulla Provinciale a Bertinoro

Gravissimo incidente stradale mercoledì mattina intorno alle 9,30 sulla strada provinciale 37 nel territorio di Bertinoro. Un motociclista ha perso la vita dopo che la sua Kawasaki si è scontrata per cause ancora al vaglio dei Carabinieri contro un Land Rover. Pare che iil centuaro abbia tamponato l’auto che stava rallentando per effettuare una svolta. L’impatto è stato fatale al motociclista, sbalzato di sella. Poi la moto ha preso fuoco. Inutili i soccorsi del 118. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.