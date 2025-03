Straforlì 2025: come cambia la viabilità domenica 9 marzo

Domenica 9 marzo, la città di Forlì si prepara a vivere una giornata all’insegna dello sport: alle 9.30 in Piazza Saffi al via la 2° edizione della mezza maratona “ Straforlì Run in the City “ con arrivo previsto per le 12.30 sempre in Piazza Saffi.

Questo il percorso : Piazza Saffi , Corso Mazzini, via Ravegnana, via Gorizia, via Tripoli, via Bengasi, via Cadore, via Lunga, via Gorizia, via Monte San Michele, via Pelacano, via Isonzo, viale Italia, viale Salinatore, via Giovanni dalle Bande Nere, via Decio Raggi, viale Risorgimento, via Quarantola, via Mazzatinti, via Bargossi, via Campo degli Svizzeri, via Campo di Marte, viale Roma, piazzale Della Vittoria, viale Della Libertà, via Sirotti, via Bonali, piazza Orsi Mangelli, via Bonali, Mazzolani, viale Della Libertà, Piazzale della Vittoria, viale Corridoni, via Della Rocca, Corso Diaz, via Valverde, via Andrelini, vialetto giardini Piazza Guido da Montefeltro, via Marcolini, Corso Garibaldi, Piazza Saffi.

Questo invece il percorso della ‘StraForlì Family’: Piazza Saffi , Corso Mazzini, via Ravegnana, via Gorizia, via Tripoli, via Bengasi, via Cadore, via Lunga, via Gorizia, via Monte San Michele, Piazzale Santa Chiara, via Dandolo, via dei Mille, via Maroncelli, Piazza Ordelaffi, via delle Torri, piazza Saffi.

La viabilità per ‘StraForlì’ non toccherà il quartiere di Vecchiazzano dove c’è l’ospedale, che sarà raggiungibile da viale dell’Appennino e da via Firenze. Agevolazioni ci saranno anche per raggiungere la stazione ferroviaria mentre il trasporto pubblico sarà garantito verso l’ospedale e le vallate.