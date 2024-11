Stazione “Romagna” dell’alta velocità a Forlì: il vice ministro Bignami incontra il sindaco Zattini

Alta Velocità a Forlì: il viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami ha incontrato a Forlì il sindaco Gian Luca Zattini. “Quest’oggi - scrive Bignami in una nota - su richiesta del sindaco mi sono recato in Comune a Forlì per un confronto sulle infrastrutture del territorio e, in particolar modo, sulla prospettata realizzazione di una stazione alta velocità Romagna a Forlì. Nel corso dell’incontro abbiamo interloquito telefonicamente anche con l’Ad di Rfi, Giampiero Strisciuglio che ha confermato gli intendimenti già espressi di realizzare in un baricentro compreso tra Bologna e Rimini una fermata e che evidentemente Forlì presenta i profili di fattibilità dell’intervento più qualificati per il baricentro e per la catchment area di riferimento”.

Il sindaco, il viceministro e l’Ad di Rfi sono rimasti d’intesa che entro Natale si vedranno di persona per una preview sulla progettualità complessiva che è chiaramente una progettualità di prospettiva e non quindi di imminente realizzazione, giacché attualmente si è in fase di realizzazione sul primo segmento Bologna - Castel Bolognese a cui conseguirà il secondo intervento che realizzerà il completamento del secondo lotto funzionale a Forlì.