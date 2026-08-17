Sport e solidarietà: terzo posto della staffetta per l’Hospice di Forlì

Una straordinaria impresa di sport e solidarietà. All’Argentario, la staffetta romagnola composta da Carla Rosetti, Stefano Landi, Fabio Baldisserri e Sandra Zoffoli ha conquistato un brillante terzo posto nella competizione “Da Porto a Porto”, sfida natatoria di 22 chilometri in mare aperto, da Porto Ercole a Porto Santo Stefano. Il quartetto ha gareggiato portando i colori dell’Associazione Amici dell’Hospice di Forlì, trasformando la fatica agonistica in un potente veicolo di sensibilizzazione. L’obiettivo dell’iniziativa è stato infatti duplice: celebrare il valore dello sport e sostenere concretamente il prezioso lavoro dell’associazione, da sempre impegnata nell’assistenza alle persone che affrontano una malattia oncologica e nel promuovere le cure palliative. L’Associazione Amici dell’Hospice di Forlì, attiva dal 2002, sostiene la Rete delle Cure Palliative dell’area romagnola attraverso un’assistenza multidisciplinare e personalizzata, mettendo al centro la persona malata e la sua famiglia.