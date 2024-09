Sparano troppo vicino alle case: multe per 2.500 euro ai cacciatori nelle province di Forlì-Cesena e Rimini

Al fine di contrastare il fenomeno dell’irregolare esercizio dell’attività venatoria, soprattutto in ambito urbano, il Gruppo Carabinieri Forestale di Forlì-Cesena (e Rimini), attraverso i 16 Nuclei CC For. dislocati in entrambe le province, ha organizzato durante il mese di settembre diversi servizi mirati in tale ambito. Le verifiche effettuate sono state indirizzate al corretto esercizio dell’attività venatoria, con particolare riguardo al rispetto delle distanze dalle abitazioni.

I controlli eseguiti sono stati 266, mentre i cacciatori sottoposti a verifiche sono stati 261. Da tali accertamenti sono scaturite 17 sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 2.500 euro.

Le infrazioni riscontrate hanno riguardato principalmente l’esercizio dell’attività venatoria ad una distanza non consentita dalle strade e dalle limitrofe abitazioni, l’omessa indicazione della giornata sul tesserino venatorio, il mancato utilizzo di dispositivi ad alta visibilità, nonché la mancata raccolta di bossoli.