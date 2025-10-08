Spaccio e furti tra Forlì e Cesenatico: espulsi 5 pregiudicati

Prosegue l’azione di contrasto all’immigrazione irregolare messa in atto dalla Questura di Forlì che, nell’ultima settimana, ha consentito di allontanare dal territorio cinque stranieri con numerosi precedenti. L’Ufficio Immigrazione ha vagliato decine di posizioni di soggiorno di stranieri pericolosi per l’ordine e sicurezza pubblica, sia segnalati da tutte le forze dell’ordine che operano sul territorio sia attraverso mirate azioni di contrasto. Un albanese di 30 anni, condannato per stalking, è stato identificato, sottoposto alle procedure espulsive e quindi accompagnato alla frontiera aerea di Bologna, da dove è stato rimpatriato nel proprio paese di origine.

Nella serata del 2 ottobre un albanese di 47 anni, fermato in precedenza dalla Polizia Stradale per le violazioni al codice della strada commesse con l’auto su cui viaggiava, è stato espulso dal Questore e rimpatriato.

Nella medesima giornata due albanesi con precedenti penali per furto, fermati poche ore prima da personale dell’Arma dei Carabinieri di Cesenatico per aver tentato di rubare una bicicletta, venivano messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione. Concluse le attività identificative ed accertato l’irregolarità del soggiorno, il Questore ha disposto l’accompagnamento ad un centro di permanenza e rimpatri. Nella mattinata successiva, i due pregiudicati sono stati accompagnati nel centro di espulsione da personale della medesima Arma dei Carabinieri.

L’ultima operazione risale alla serata di ieri, quando i poliziotti della Questura, in zona stazione a Forlì, hanno intercettato uno straniero irregolare che, alla vista delle Volanti, ha cercato di disfarsi di dosi di cocaina ed hashish. E’ stato condotto in Questura in attesa di espulsione.