Spaccia all’uscita dell’asilo e prende a testate i poliziotti: arrestato a Forlì

Spaccia all’uscita dell’asilo, scatta l’arresto. A Forlì i poliziotti della Squadra Mobile erano impegnati nel controllo delle zone del centro storico quando è giunta la segnalazione da un cittadino che ha notato un’intensa attività di spaccio proprio all’esterno di un asilo del centro storico.

Gli investigatori della narcotici hanno notato infatti un gruppo di quattro stranieri che sostavano in zona come se fossero in attesa di qualcuno. Non appena è stato effettuato il controllo, i quattro sono fuggiti in direzioni diverse. All’esito di un inseguimento i poliziotti sono riusciti a bloccare un cittadino tunisino che, per sottrarsi al controllo e fuggire, ha colpito con calci, pugni e testate gli agenti. Nel corso della perquisizione sono stati recuperati circa 50 grammi di hashish e denaro contante, mentre il telefono dello straniero continuava a squillare per concordare altre cessioni con gli acquirenti. Nel medesimo contesto è stata recuperata una bicicletta che era stata rubata qualche giorno prima al parcheggio del Punta di Ferro. L’uomo è stato arrestato per spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. È stato condotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida.