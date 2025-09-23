Sorpreso al casello autostradale con cocaina per 100mila euro: arrestato 30enne residente nel Forlivese

La Polizia di Stato di Bologna ha arrestato uno straniero di 30 anni, residente nella provincia di Forlì, perché trovato in possesso di un panetto contenente cocaina, per un peso complessivo di un chilo e 100 grammi. Venerdì 19 settembre, nel corso della consueta attività di controllo e vigilanza stradale svolta dalla Sottosezione Polizia Stradale di Bologna, nei pressi del casello autostradale di Valsamoggia, gli agenti hanno controllato l’automobile guidata dallo straniero, che durante le verifiche del caso appariva nervoso e tremante senza averne valide motivazioni. L’uomo è stato accompagnato presso gli Uffici per ulteriori e più approfonditi accertamenti durante i quali è stato trovato, in un vano appositamente ricavato, un involucro termosaldato all’interno del quale era inserita la sostanza stupefacente, poi rivelatasi grazie agli esami di laboratorio essere cocaina. La sostanza, subito sequestrata, avrebbe potuto fruttare fino a 100.000 euro. L’uomo, dunque, è stato arrestato e subito associato presso la Casa Circondariale di Bologna.