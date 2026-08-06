Silver Sirotti, 52 anni dopo: il ricordo del ferroviere eroe dell’Italicus

«Vedere tanti bambini e il fatto che siamo più numerosi del solito mi inorgoglisce tanto – ha esordito Franco Sirotti, fratello di Silver – vuole dire che il percorso intrapreso anni fa è giusto. Ogni anno ci troviamo qui per ricordare Silver: per me non è solo un eroe della Repubblica, una medaglia d’oro al valore civile o il ferroviere che salvò la propria vita per salvare quella di altri. Per me era ed è mio fratello. Sono trascorsi 52 anni e ogni anno qualcuno mi chiede se abbia ancora senso ricordare. La mia risposta è semplice: oggi ha ancora più senso. Ricordare Silver significa chiedersi quale messaggio il suo gesto consegna alle donne, agli uomini, ai ragazzi del nostro tempo. Lui aveva solo 24 anni. La sua figura non appartiene al passato, ma è sorprendentemente moderna: ci insegna che il coraggio non consiste nel compiere gesti spettacolari, ma nello scegliere il bene anche quando costa. Ci insegna che il dovere non è una parola antica, ma una responsabilità quotidiana, che la solidarietà non è un sentimento da celebrare nei discorsi, ma un comportamento da vivere ogni giorno. Il suo ricordo deve vivere nelle nostre scelte quotidiane».