Silver Sirotti, 52 anni dopo: il ricordo del ferroviere eroe dell’Italicus

Voglia di tenere vivo il ricordo, ma anche sete di verità che non si appaga mai. Ieri Forlì ha reso omaggio all’eroico ferroviere Silver Sirotti, medaglia d’oro al Valor Civile, tragicamente scomparso il 4 agosto 1974 a soli 25 anni nell’attentato al treno Italicus. Sono passati 52 anni, ma la presenza di tante persone e tanti bambini ieri mattina al parco di via Ribolle intitolato proprio a Sirotti, fa capire che il gesto del ferroviere merita di essere tramandato e preso da esempio specie in tempi così difficili.