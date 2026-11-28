Un investimento complessivo di oltre 144 milioni di euro per mettere in sicurezza il territorio forlivese e prevenire nuove emergenze legate al maltempo. È il cuore del Programma straordinario per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, presentato ieri mattina agli amministratori locali durante un vertice promosso dalla Provincia di Forlì-Cesena. All’incontro, rivolto ai sindaci e ai rappresentanti istituzionali dell’area, hanno partecipato il presidente della Provincia Enzo Lattuca, la sottosegretaria alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna Manuela Rontini, insieme ai tecnici regionali e dell’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile.