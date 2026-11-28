Un investimento complessivo di oltre 144 milioni di euro per mettere in sicurezza il territorio forlivese e prevenire nuove emergenze legate al maltempo. È il cuore del Programma straordinario per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, presentato ieri mattina agli amministratori locali durante un vertice promosso dalla Provincia di Forlì-Cesena. All’incontro, rivolto ai sindaci e ai rappresentanti istituzionali dell’area, hanno partecipato il presidente della Provincia Enzo Lattuca, la sottosegretaria alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna Manuela Rontini, insieme ai tecnici regionali e dell’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile.

Dal ripristino alla prevenzione

Il piano - condiviso con Palazzo Chigi e il Ministero dell’Ambiente dal presidente della Regione Michele De Pascale, nelle vesti di Commissario di Governo per il dissesto idrogeologico - nasce dai fondi stanziati con il decreto dell’estate 2025, che ha destinato 919 milioni di euro all’Emilia-Romagna. «È un risultato epocale – ha commentato il presidente della Provincia Enzo Lattuca –. Il provvedimento segna un cambio di prospettiva fondamentale: non ci si limita a ricostruire quanto danneggiato dalle alluvioni del 2023 e del 2024, ma si guarda al futuro con opere strategiche in grado di rendere il nostro territorio davvero resiliente».

Nuove casse di laminazione

Il pacchetto di interventi punta innanzitutto a potenziare la capacità di contenimento delle piene del fiume Montone a monte del capoluogo, attraverso la realizzazione di due nuove casse di laminazione: a Vecchiazzano con un’opera da 36 milioni di euro complessivi, con 16,8 milioni già programmati per il primo sessennio, e in località Casa Gianna per un investimento da 16,7 milioni di euro, di cui 10,7 milioni previsti nei primi sei anni.

Il rafforzamento delle difese