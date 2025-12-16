Sicurezza a Forlì, Ugl chiede al Comune di stipulare convenzioni con la vigilanza privata

total artículos:

FORLI’. Guardie giurate di supporto alle forze dell’ordine per garantire più sicurezza ai cittadini. E’ questa la proposta che il sindacato Ugl fa al Comune di Forlì. «Si registra a Forlì un aumento di furti, soprattutto in periferia», scrive Filippo Lo Giudice, segretario del sindacato Ugl Romagna. «Gli ultimi casi che ci sono stati segnalati dai cittadini si sono verificati nel Quartiere Buscherini. Dove i ladri sono penetrati nelle abitazioni private e anche in case popolari, in locali con anziani, e persone fragili. I ladri hanno agito in condizioni favorevoli visto che hanno scelto immobili con giardini e zona garage poco illuminati. Le vittime hanno sporto denuncia, ma c’è paura e si teme che gli agguati si possano ripetere».

«Una delle nostre proposte per arginare il fenomeno», spiega Lo Giudice, «è quello di replicare le misure adottate da molti Comuni in Italia (per ultimo Forte dei Marmi) che stanno potenziando la sicurezza stipulando convenzioni con istituti di vigilanza privata per servizi di pattugliamento e videosorveglianza a cura delle guardie giurate. Si tratta di integrare l’attività delle Forze dell’Ordine (Polizia, Carabinieri etc...) e aumentando la deterrenza, soprattutto per la sicurezza di beni pubblici e privati. E nel caso degli alloggi Acer vorremmo ricordare che nell’ente che gestisce il patrimonio dell’edilizia residenziale pubblica c’è anche l’amministrazione comunale.

«E vorrei suggerire», aggiunge, «che esiste un protocollo della Città Metropolitana di Bologna che permette di replicare per i Comuni dell’area regionale a stipulare convenzioni che migliorano il coordinamento tra Forze dell’Ordine, Polizia Locale, e Istituti di vigilanza privati per il controllo e il monitoraggio del territorio e la prevenzione dei reati. Queste intese sfruttando le tecnologie esistenti nei vari comuni e permettono l’attivazione di contratti a prezzi prefissati. Anche se le guardie giurate non hanno poteri di polizia giudiziaria, ma soltanto di tutela dei beni, intervento in caso di flagranza e segnalazione alle Forze dell’Ordine vorrei ricordare che rappresentano uno straordinario strumento di deterrenza e integrazione – si pensi alla possibilità di attivare controlli notturni - all’attività di Polizia, Carabinieri e Polizia Locale. Dunque confidiamo che il Comune di Forlì valuti questa possibilità».