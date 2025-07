Sicurezza a Forlì: controlli di Polizia nei centri sportivi

Nell’estate in corso, la Polizia Locale di Forlì, ha esteso i propri controlli anche presso i principali centri sportivi della città, effettuando percorsi appiedati con stazionamenti. In particolare, a seguito anche di recenti segnalazioni pervenute, verranno disposti i predetti controlli presso la piscina comunale comprese le aree interne attrezzate per il pubblico.

L’attività di potenziamento dei servizi di Polizia locale, verrà sostenuta anche con la collaborazione degli assessorati alla sicurezza e allo sport che fanno capo agli assessori Luca Bartolini e Kevin Bravi che insieme al Vice Comandante Andrea Gualtieri e ad alcuni agenti si sono recati sul posto per raccogliere direttamente le segnalazioni giunte da gestori e fruitori della piscina comunale ed adottare le conseguenti azioni del caso. La presenza degli agenti avverrà principalmente nei pomeriggi e negli orari di maggior affluenza.