Sicurezza a Forlì: chiuso il ciclo di incontri tra Polizia Locale e Quartieri

Con la serata di martedì 2 dicembre, si è chiusa la serie degli incontri, otto in totale, organizzati dalla Polizia Locale di Forlì con la collaborazione dell’Ufficio Quartieri del Comune e del ì CTQ - Comitati Territoriali di Quartiere.

Iniziati il 28 ottobre, a cadenza di due incontri settimanali, si sono conclusi con il CTQ5 presso la sede del “Palazzo Morattini” a Pievequinta con il saluto dell’Amministrazione Comunale portato dal vicesindaco con delega ai Quartieri, Vincenzo Bongiorno.

“Ringrazio la Polizia Locale – ha affermato Bongiorno – l’Ufficio Quartieri e i CTQ per aver organizzato questi momenti di incontro, utili ad approfondire le questioni, a conoscersi sempre meglio e a rafforzare la rete civica di attenzione al territorio”.

Negli otto appuntamenti, per la Polizia Locale sono intervenuti il vicecomandante, Andrea Gualtieri, e i sovrintendenti Gabriele Strocchi e Riccardo Rabiti; per il Comune, Stefania Marini dell’Ufficio Quartieri. Il ciclo di incontri si è focalizzato, oltre che sulla presentazione del Servizio di Polizia Locale ai nuovi consiglieri di Quartiere, soprattutto sulla disponibilità di incontri in presenza finalizzati a raccogliere segnalazioni, richieste e proposte raccolte dai residenti.

Tanti gli argomenti trattati, tra i principali: la sicurezza stradale nei centri abitati, con la richiesta emersa di prestare sempre grande attenzione alle velocità pericolose; il contrasto all’abbandono di rifiuti e alle situazioni di degrado ambientale; l’impegno e la collaborazione con le Forze dell’Ordine, contro i reati predatori e altre tematiche riguardanti la sicurezza urbana.