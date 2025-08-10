Si perdono nel sentiero all’Acquacheta e chiamano i Vigili del Fuoco: soccorso un gruppo di 4 adulti e 2 bambini

Forlì
  • 10 agosto 2025
Si perdono nel sentiero all'Acquacheta e chiamano i Vigili del Fuoco: soccorso un gruppo di 4 adulti e 2 bambini

Si perdono nel sentiero e chiamano i soccorsi. Oggi alle 19 una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Rocca San Casciano è intervenuta presso Acquacheta, nel comune di Portico e San Benedetto in Alpe, per soccorrere sei persone (quattro adulti e due bambini) che avevano perso l’orientamento lungo il sentiero CAI n. 409. Il gruppo non riuscendo a ritrovare la strada per fare rientro al punto di partenza dove aveva l’autovettura, ha richiesto aiuto. La squadra li ha raggiunti via terra e li ha accompagnati in zona sicura. Tutti risultano in buone condizioni di salute.

