Servizio civile universale a Forlì-Cesena: 296 posti disponibli

Un anno per mettersi alla prova, imparare, conoscere da vicino il proprio territorio e contribuire concretamente alla vita della comunità. Con la pubblicazione del nuovo bando nazionale promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale si apre anche nella provincia di Forlì-Cesena una nuova opportunità per i giovani che desiderano dedicare parte del proprio tempo a un’esperienza di cittadinanza attiva. Nel territorio provinciale sono 296 i posti disponibili all’interno dei progetti promossi da enti pubblici, associazioni e realtà del terzo settore che operano quotidianamente nei diversi ambiti della vita sociale. Un numero significativo che testimonia la vitalità della rete locale impegnata nel Servizio Civile e la volontà di investire sui giovani come risorsa per il futuro delle comunità.

I progetti attivati coinvolgono ambiti molto diversi tra loro: servizi educativi e attività con bambini e ragazzi, supporto alle persone fragili, iniziative culturali e valorizzazione del patrimonio locale, progetti ambientali e di protezione civile. In ciascuna di queste realtà i volontari potranno vivere un’esperienza concreta di partecipazione, affiancando operatori, educatori e volontari già impegnati nelle attività.

Il Servizio Civile continua così a rappresentare uno spazio concreto di partecipazione per le nuove generazioni: un anno per imparare, contribuire e orientarsi nel proprio percorso di vita, costruendo allo stesso tempo relazioni e competenze utili per il futuro.

Per informazioni sui progetti attivi, sulle modalità di candidatura e sulle attività di orientamento è possibile consultare il sito di Servizio Civile Romagna serviziocivileromagna.it