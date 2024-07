Serinar: il forlivese Stefano Versari è il nuovo presidente

Ser.In.Ar. è la società costituita nel 1988 dai comuni di Forlì e di Cesena, dalla Provincia di Forlì-Cesena, dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura ora di Forlì-Cesena e Rimini, dalle attuali Fondazioni Casse di Risparmio di Forlì e di Cesena. Ne è entrato successivamente a far parte anche il Comune di Predappio. Ha lo scopo di promuovere, sostenere e qualificare i Corsi di Laurea e le altre iniziative istituzionali realizzate dall’Università di Bologna nel territorio provinciale.

Nel corso dell’assemblea dei soci, svoltasi lo scorso 15 luglio presso la sede di Forlì in viale Corridoni, 18, Ser.In.Ar. ha provveduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica nel triennio 2024-2026. Il nuovo organo è composto da Stefano Versari, Barbara Burioli, Patrizia Graziani, Francesco Postiglione e Magalì Prati.

Alla presidenza è stato nominato Stefano Versari, 65 anni, forlivese, da tempo residente a Bologna. Laurea magistrale in Ingegneria, Versari, dopo una decennale esperienza professionale a Ravenna come dirigente d’azienda industriale, nel 2002 ha iniziato la propria carriera nella pubblica amministrazione nel mondo della scuola, prima come “ispettore” poi “provveditore” del Ministero dell’Istruzione.

Dal 2011 al 2021 ha ricoperto incarico di direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna. Nel 2021, con delibera del Consiglio dei Ministri, presieduto dal Presidente Mario Draghi, e decreto del Presidente della Repubblica, è stato nominato Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione. Ha svolto l’incarico “romano” fino al 2023.

La vasta e qualificata esperienza professionale di Versari nel mondo della formazione e delle relazioni istituzionali hanno motivato la nomina a Presidente di Ser.In.Ar., organismo strategico per favorire sempre più l’offerta formativa dell’Università di Bologna nella provincia, anche rafforzando e incrementando le collaborazioni con istituzioni pubbliche ed economiche del territorio.

Versari succede al Prof. Dario Mario, che ha ricoperto la medesima carica di presidente Ser.In.Ar. nel triennio 2021-2024.