Seduti sui gradini per protestare contro l’ordinanza comunale

Pensionati accanto a giovani seduti l’uno accanto agli altri sui gradini delle Poste di piazza Saffi, chi con il libro in mano, chi con ferri e gomitolo per fare l’uncinetto o semplicemente scambiare due chiacchiere, per protestare pacificamente contro l’ordinanza che vieta di sedersi proprio sugli scalini. Erano circa una trentina i cittadini che ieri, hanno raggiunto il cuore di Forlì per manifestare il proprio dissenso attraverso la loro presenza per dire no alla scelta dell’amministrazione comunale che ha deciso di dare un giro di vite e applicare l’articolo 30 del regolamento di Polizia urbana che recita: “E’ vietato sedersi e arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, alberi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o anche privati posti con libero accesso dal suolo pubblico, nonché legarsi o incatenarsi agli stessi, al fine di tutelare i beni pubblici da usi o attività personali o riconducibili a specifici gruppi di persone”.