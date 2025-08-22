“Se ami Forlì non andare sul marciapiede col monopattino”: l’appello social del Comune

“Se ami Forlì non andare sul marciapiede col monopattino”. È l’appello del Comune di Forlì ai cittadini attraverso i suoi canali social. “Sono tante - si legge nel post pubblicato dall’amministrazione comunale - le piccole azioni quotidiane che possiamo fare per apprezzare la nostra città. Si tratta di scelte fatte con la consapevolezza di chi vuole una Forlì bella, accogliente, sicura. Se anche tu ami Forlì, usa il monopattino nel rispetto degli altri evitando di passare sui marciapiedi e di correre a gran velocità. In Italia i monopattini sono regolati da diverse norme: non può circolare sui marciapiedi, è vietato nei centri pedonali, non può superare i 20 km/h, deve essere usato indossando il casco”.