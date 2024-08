“Scuole abbandonate a loro stesse e forti ritardi nelle nomine”: la denuncia di Cgil Forlì-Cesena

Il ritorno sui banchi è alle porte e la Flc Cgil Forlì-Cesena punta il dito sui problemi delle graduatorie e degli storici problemi che affliggono il mondo della scuola: “Fin dall’inizio dell’estate - si legge in una nota - la FLC CGIL ha denunciato, a partire dai ritardi delle operazioni relative alle Graduatorie Provinciali delle Supplenze, le criticità che la scuola sta attraversando in vista del nuovo anno scolastico. Ad oggi, non abbiamo ancora una data precisa per le nomine da GPS e Terza Fascia ATA (graduatorie, queste ultime, per cui le date di pubblicazione sono state comunicate solo ieri). Non c’è notizia dell’esito della procedura valutativa per la progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, per cui molti istituti non hanno un direttore dei servizi generali e amministrativi, così come non si ha notizia dell’attribuzione dell’organico di fatto, ovvero la dotazione di posti aggiuntivi indispensabili per lo svolgimento delle attività didattiche e per il corretto avvio dell’anno scolastico.

Come conseguenza avremo dei forti ritardi nelle nomine e quindi un inizio di anno scolastico senza la copertura totale dei posti vacanti di docenti, tecnici, amministrativi e collaboratori scolastici. A più riprese, ai vari livelli, abbiamo sollecitato tempi certi per le procedure, per poter permettere alle scuole di partire con tutto l’organico a disposizione e nei migliori dei modi. Come temevamo inoltre, a causa dei ritardi nella valutazione delle GPS e della Terza Fascia, le segreterie scolastiche si sono ritrovate, in poco tempo, a dover gestire una mole di domande con un organico insufficiente per poter svolgere al meglio questa ulteriore incombenza. Le scuole sono state abbandonate a loro stesse e senza supporto adeguato, oltretutto durante il periodo estivo, quando a causa dell’ormai strutturale inadeguatezza degli organici è già complicato garantire il normale funzionamento degli uffici; tutto ciò ha prodotto graduatorie pubblicate in fretta e furia in cui saranno inseriti candidati con valutazioni difformi da scuola a scuola”.