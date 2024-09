Sciopero all’aeroporto di Bologna: Forlì accoglie dieci voli Ryanair e centra il record stagionale

Con lo sciopero dei lavoratori di AdB e delle società di handling a Bologna, il Ridolfi di Forlì accoglie oggi diversi voli Ryanair, toccando in una giornata 3.600 passeggeri e un nuovo record stagionale. Lo fa sapere la società di gestione dello scalo Fa (Forlì Airport) parlando appunto dello sbarco nel capoluogo della Romagna di dieci collegamenti extra, tutti di Ryanair, con arrivi e partenze da e per Barcellona, Reggio Calabria, Londra Stansted, Breslavia, Corfù, Berlino, Charleroi, Manchester, Vienna. A questi si aggiunge il Forlì-Palermo già inserito nel calendario voli di Fa. Una giornata dunque “caratterizzata da un traffico aereo piuttosto consistente sullo scalo romagnolo”, sottolinea Fa, aggiungendo che “non è la prima volta che Forlì Airport accoglie i B737-800 Ryanair provenienti da altri scali regionali”. In queste ore, l’assistenza a terra viene “celermente processata”, fa notare Fa, “sia dal personale tecnico incaricato dei servizi di handling, sia dalle figure professionali dedicate all’accoglienza dei passeggeri, alle operazioni di check-in, sbarco e imbarco, nonché dagli addetti ai controlli di sicurezza affiancati dalla Polizia”. E sono più di 30 le figure professionali di Fa attive “sul campo”. L’attività di oggi, conclude Fa, segue quella degli ultimi giorni “che ha visto i velivoli e i mezzi degli enti di Stato, coordinati dalla Protezione civile, decollare dallo scalo forlivese” per “soccorrere le persone provenienti dalle località e dai territori della Romagna colpiti dall’alluvione”.