Da Piazzale della Vittoria fino al campanile di San Mercuriale: lo sciopero della Cgil a Forlì unisce lavoratori e studenti. Circa 5mila persone, secondo le stime dell’organizzazione sindacale, hanno manifestato questa mattina per le vie di Forlì, nella giornata di sciopero nazionale indetta contro il riarmo e la nuova manovra di bilancio. Il corteo è partito alle 10 dal Campus Universitario, per fare tappa prima in Piazzale della Vittoria, poi in Piazza del Lavoro fino alla meta finale alle 12 in Piazza Saffi. Da qui si è accesa la parte finale della manifestazione, con interventi di diverse rappresentanze di lavoratori e pensionati ai piedi del campanile di San Mercuriale. Si è discusso di questioni nazionali, come il carovita e il riarmo, fino a problemi locali come la situazione dello stabilimento Electrolux. Il filo conduttore del comizio è stato la critica alla legge finanziaria, considerata inefficace e non funzionale ad affrontare i reali problemi del Paese. Non si sono registrati momenti di tensione o disordini, con le forze dell’ordine impiegate nell’ordinario servizio di scorta e gestione del traffico.