Scegliere l’Università: il 16 novembre Open Day per i corsi dei Campus di Forlì e Cesena: il link per partecipare

Open Day al Campus di Forlì per orientare gli studenti del futuro. Torna il tradizionale appuntamento di orientamento rivolto alle classi quarte e quinte di tutte le scuole secondarie di secondo grado di Forlì. Nel corso dell’evento verranno presentati anche i corsi che hanno sede nel vicino Campus di Cesena.

L’appuntamento è per il 16 novembre dalle ore 9 alle ore 13, presso il Campus di Forlì, Teaching Hub, via Corridoni 20. Verranno presentati i corsi di Laurea e Laurea Magistrale a Ciclo Unico del Campus di Forlì e del Campus di Cesena. Sarà, inoltre, presente un punto informativo Er-Go - Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori.

“L’orientamento rappresenta uno strumento prezioso, che non solo supporta gli studenti nella scelta iniziale, ma contribuisce a formare una generazione di laureati più motivati e preparati a entrare nel mondo del lavoro - sottolinea il presidente del Campus forlivese, Emanuele Menegatti - l’open day è in questo senso un importante momento per far conoscere i nostri 22 corsi di laurea e laurea magistrale, favorendo una scelta più consapevole da parte dei futuri studenti universitari”, aggiunge il professore.

L’evento sarà un momento di primo contatto tra gli studenti di quarta e quinta superiore e l’Università, grazie al quale sarà possibile iniziare a conoscere il mondo universitario da vicino. In particolare sarà possibile visitare il Campus di Forlì e tutto quello che la sede può offrire per il proprio percorso di studi. Sarà possibile seguire l’evento anche da remoto. Per le iscrizioni e tutte le informazioni: https://www.unibo.it/it/notizie-e-eventi/bacheca/Open-Day-dei-Campus-di-Cesena-e-Forli