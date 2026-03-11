Scarsa igiene degli alimenti: a Forlì-Cesena sospese 24 attività nel 2025

L’Unità Operativa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (UOIAN) di Forlì-Cesena, diretta dal dottor Roberto Bandini, ha presentato alla stampa i dati relativi alle attività svolte nel 2025 nei territori di Forlì e Cesena. Il Servizio si occupa di vigilanza e controllo tramite prelievi e ispezioni nell’ambito della ristorazione pubblica/collettiva (bar, ristoranti, mense scolastiche, ospedaliere e aziendali), nella vendita al dettaglio/ingrosso di alimenti, nelle aziende di produzione/trasformazione alimenti e nelle aziende agricole. Inoltre effettua campioni sull’acqua potabile erogata dall’acquedotto pubblico.