Scarsa igiene degli alimenti: a Forlì-Cesena sospese 24 attività nel 2025

L’Unità Operativa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (UOIAN) di Forlì-Cesena, diretta dal dottor Roberto Bandini , ha presentato alla stampa i dati relativi alle attività svolte nel 2025 nei territori di Forlì e Cesena. Il Servizio si occupa di vigilanza e controllo tramite prelievi e ispezioni nell’ambito della ristorazione pubblica/collettiva (bar, ristoranti, mense scolastiche, ospedaliere e aziendali), nella vendita al dettaglio/ingrosso di alimenti, nelle aziende di produzione/trasformazione alimenti e nelle aziende agricole. Inoltre effettua campioni sull’acqua potabile erogata dall’acquedotto pubblico.

“Nel 2025 l’attività della nostra Unità operativa – spiega il dottor Bandini – ha interessato la sospensione di attività alimentari per motivi igienico sanitari, la produzione di certificazioni per l’esportazione e le attività di formazione degli alimentaristi. Nel territorio di Forlì-Cesena sono state sospese per motivi igienico-sanitari 24 attività alimentari, per un totale di 198 giorni di sospensione (tredici operanti nella Ristorazione pubblica/collettiva, quattro nel Commercio al dettaglio/ingrosso, tre attività artigianali di trasformazione alimenti e quattro di altra tipologia). L’attività con sospensione più breve ha riaperto dopo un giorno, la più lunga dopo 30 giorni e tre attività risultano ancora chiuse.

Oltre alle sospensioni, è stata registrata una denuncia penale e sono state elevate 40 sanzioni amministrative, per un totale di 63.000 euro. Le ispezioni che hanno portato a sanzioni derivano da vigilanza su programma (13 casi), segnalazioni/esposti (10 casi) e sospetta tossinfezione alimentare (1 caso).”