Scarsa igiene degli alimenti: a Forlì-Cesena sospese 24 attività nel 2025

La presentazione dell’attività del 2025 dell’Unità Operativa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (foto Blaco)
L’Unità Operativa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (UOIAN) di Forlì-Cesena, diretta dal dottor Roberto Bandini, ha presentato alla stampa i dati relativi alle attività svolte nel 2025 nei territori di Forlì e Cesena. Il Servizio si occupa di vigilanza e controllo tramite prelievi e ispezioni nell’ambito della ristorazione pubblica/collettiva (bar, ristoranti, mense scolastiche, ospedaliere e aziendali), nella vendita al dettaglio/ingrosso di alimenti, nelle aziende di produzione/trasformazione alimenti e nelle aziende agricole. Inoltre effettua campioni sull’acqua potabile erogata dall’acquedotto pubblico.

Sospensioni di attività alimentari per motivi igienico sanitari

“Nel 2025 l’attività della nostra Unità operativa – spiega il dottor Bandini – ha interessato la sospensione di attività alimentari per motivi igienico sanitari, la produzione di certificazioni per l’esportazione e le attività di formazione degli alimentaristi. Nel territorio di Forlì-Cesena sono state sospese per motivi igienico-sanitari 24 attività alimentari, per un totale di 198 giorni di sospensione (tredici operanti nella Ristorazione pubblica/collettiva, quattro nel Commercio al dettaglio/ingrosso, tre attività artigianali di trasformazione alimenti e quattro di altra tipologia). L’attività con sospensione più breve ha riaperto dopo un giorno, la più lunga dopo 30 giorni e tre attività risultano ancora chiuse.

Oltre alle sospensioni, è stata registrata una denuncia penale e sono state elevate 40 sanzioni amministrative, per un totale di 63.000 euro. Le ispezioni che hanno portato a sanzioni derivano da vigilanza su programma (13 casi), segnalazioni/esposti (10 casi) e sospetta tossinfezione alimentare (1 caso).”

Il dottor Roberto Bandini (foto Blaco)

Attività certificativa per l’esportazione

Le ditte alimentari italiane che esportano in Paesi extra UE devono richiedere il certificato valido per l’esportazione: “Nel solo 2025 - spiega Bandini - l’UOIAN ha rilasciato ben 898 certificati export per aziende alimentari nella provincia di Forlì-Cesena. I certificati hanno riguardato tutti i continenti, ad eccezione dell’Oceania, e le aziende che hanno esportato maggiormente sono state: Babbi, Olitalia, Prodotti Rubicone, Caviro, Ricci forniture alimentari, Orogel, La Cesenate. Nel triennio 2023–2025 sono stati prodotti 2342 certificati. Per l’ambito di Forlì nel 2023 i certificati sono stati 428 , nel 2024 sono stati 555 e nel 2025 sono stati 703. A Cesena nel 2023 se ne erogavano 214 , nel 2024 sono stati 247 e nel 2025 sono stati 195”.

