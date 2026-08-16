Forlì, santuario di Fornò aperto un giorno: circa 250 persone per vedere il restauro

«Ringraziamo Maria per averci consentito di celebrare qui, nel santuario a lei dedicato, nel giorno della sua festa». Almeno 250 fedeli hanno preso parte, ieri mattina a Fornò, alla santa messa dell’Assunta presieduta dal vescovo, monsignor Livio Corazza. Il presule friulano, assistito dal rettore don Mauro Ballestra e dal vicario foraneo don Enzo Scaioli, ha officiato all’altare maggiore dal centro esatto della grande chiesa circolare, fondata nell’anno giubilare 1450 dal misterioso eremita albanese Pietro Bianco da Durazzo.