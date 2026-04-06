Santa Sofia, tratto in salvo biker disperso nei boschi

Si è conclusa nel migliore dei modi la disavventura di un biker di 51 anni che, nella giornata di oggi, ha smarrito l’orientamento durante un’escursione in mountain bike a Ronco Vecchio. L’uomo è stato tratto in salvo e riportato a valle in buone condizioni di salute, sebbene visibilmente provato dalla fatica. Il ciclista ha perso il sentiero principale e dopo diversi tentativi autonomi di ritrovare la via del ritorno, ormai esausto e bloccato in una zona particolarmente impervia, ha deciso di allertare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Bagno di Romagna, in collaborazione con i volontari del Cnsas, che hanno raggiunto il 51enne a piedi lungo i sentieri.