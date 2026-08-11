Santa Sofia, torna il festival di “Strada in Strada”: si parte stasera da Spinello

anta Sofia si accende di “Meraviglia”: fino al 15 agosto, a partire da oggi, il comprensorio prende il via la 35ª edizione di “Di strada in strada”, storico festival internazionale dell’arte di strada che quest’anno porta il titolo evocativo di “Meraviglia” e mette in fila oltre 170 spettacoli tra teatro, circo contemporaneo, danza, giocoleria, musica dal vivo e performance itineranti.

Location allargate

Come da tradizione, il festival apre il sipario nelle frazioni del comune: oggi tocca a Spinello dove sono in programma spettacoli a ciclo continuo dalle 18.30 a mezzanotte. Domani, nella stessa fascia oraria, sarà la volta di Corniolo mentre dal 13 al 15 agosto la manifestazione si sposta nel cuore di Santa Sofia. Qui, ogni sera dalle 18 circa alle 24, il centro si riempirà di artisti tra piazze, corti, vicoli, orti, il Parco Fluviale, il Musik Park e la Sala Milleluci.

Il programma

Il 13 agosto saranno protagoniste 28 compagnie con oltre 55 spettacoli, mentre il 14 e il 15 agosto le compagnie saliranno a 31, per più di 60 spettacoli a serata. Dopo la mezzanotte, spazio all’“After Midnight”, con musicisti dal vivo sul palco del Parco della Resistenza. Tra le presenze più attese c’è quella dei Sonics, compagnia italiana di fama internazionale nota per le sue coreografie aeree realizzate con macchine e attrezzature sceniche brevettate: si esibiranno a Santa Sofia giovedì e venerdì alle 22.15, forti di un curriculum che spazia dall’inaugurazione dello stadio di Kiev per gli Europei di calcio alle Olimpiadi invernali di Torino 2006.

Per tre serate

Riflettori puntati anche su “Porto au Faux” della compagnia svizzera Theatre Circulair, in scena tutte e tre le sere alle 21.30 nella rotonda di via Martiri all’interno di un suggestivo chapiteau: lo spettacolo è a numero chiuso, con appena 120 posti disponibili e biglietto dedicato, prenotabile anche online.

Ristoro

Non mancheranno, ovviamente, i punti ristoro dove gustare cibo locale e sapori dal mondo tra piadine, street food, proposte vegetariane da gustare tra uno spettacolo e l’altro.Per scoprire il programma completo, dettagli su artisti e spettacoli e acquistare il biglietto alle giornate del festival, visitare il sito distradainstrada.com.