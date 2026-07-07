Santa Sofia, strade più sicure: intervento da quasi 200mila euro

Strade più sicure, mobilità pedonale protetta e un importante restyling per i tratti viari più ammalorati di Santa Sofia. Sono stati ufficialmente consegnati i lavori di un progetto complessivo che promette di incidere in modo profondo sulla viabilità, sulla sicurezza e sul decoro urbano, i cui cantieri apriranno i battenti già nei prossimi giorni.

L’operazione mette in campo un investimento totale di 199.000 euro (di cui 138.000 euro di lavori netti). Un’opera che ha trovato copertura economica grazie alle risorse del Fondo Regionale per la Montagna (FRM 2024-2026), integrate dai finanziamenti del Fondo Sviluppo Montagne Italiane (FOSMIT 2025). L’appalto è stato affidato alla ditta specializzata Sear – Costruzioni stradali di Cesena. La cabina di regia tecnica sarà invece tutta interna alle competenze del Municipio: il progetto è stato redatto dal geometra Roberto Ringressi, che curerà in prima persona anche la Direzione dei Lavori, mentre il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) è affidato alla Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune, la geometra Cinzia Fantini. «L’obiettivo - afferma la sindaca di Sata Sofia, Ilaria Marianini - è quello di rendere le nostre strade più sicure, migliorare la mobilità pedonale e riqualificare i tratti viari maggiormente deteriorati».

Il cuore dell’intervento riguarderà da vicino la tutela di chi si sposta a piedi, con un focus mirato sulle aree frequentate dai più giovani e dai pendolari. In via Dante Alighieri verrà realizzata una vera e propria sequenza di tre attraversamenti pedonali illuminati di nuova generazione: il primo sorgerà in corrispondenza dell’incrocio con piazzale Karl Marx (proprio all’altezza della sede principale dell’istituto scolastico), il secondo sarà a servizio della traversa che conduce alla sede distaccata della scuola, e il terzo verrà posizionato in prossimità delle scalinate. In via Nefetti è previsto un quarto attraversamento protetto e illuminato, che sorgerà nella zona della fermata dell’autobus, esattamente di fronte al parco Cavalieri di Vittorio Veneto.

Questi nuovi cantieri non rimangono isolati, ma vanno a completare una strategia di messa in sicurezza già avviata in precedenza. «I nuovi passaggi pedonali - conclude Marianini - si aggiungono infatti a quelli appena ultimati e già attivati da Hera Luce su viale Roma (all’altezza del supermercato) e in via San Martino, nel tratto compreso tra la località Campoisola e via Amendola.