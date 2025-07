Santa Sofia. Riapre con una nuova gestione il camping di Corniolo. Tante le prenotazioni per l’estate

Il 13 luglio segnerà una nuova tappa per il campeggio di Corniolo, un angolo di natura immerso nel suggestivo Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi che torna ad accogliere i turisti. Dopo mesi di lavori, la realtà ribattezzata “Corniolo Woods camping”, riapre le sue porte grazie all’amore per il territorio di Goffredo e Giulia Pini, padre e figlia originari proprio di Corniolo e del marito di lei, Mauro, siciliano di nascita ma corniolese di adozione. «Io e mio babbo – spiega Giulia – siamo amanti del territorio e di Corniolo in particolare. Ci piaceva fare qualcosa per questo posto per cercare di far apprezzare la nostra terra anche a chi viene da fuori oltre a essere punto di riferimento per gli abitanti del posto».

Una passione di famiglia, dunque, mossa dalla volontà di valorizzare il territorio. Nei mesi scorsi, dopo essersi aggiudicati la gestione attraverso il bando, sono iniziati i lavori di riqualificazione. «Questi due mesi sono stati impegnativi perché lo abbiamo rimesso a nuovo – prosegue Giulia –. Abbiamo rifatto completamente il bar e una saletta interna per offrire un posto al chiuso in caso di serate più fresche. È stato, infine, rifatto parte del bagno delle donne».

La struttura si propone non solo come campeggio tradizionale, con piazzole per tende e roulotte, ma anche come luogo di soggiorno per tende glamping, complete di letto, biancheria e colazione inclusa. Per chi cerca soluzioni più temporanee, sono disponibili tende già montate, ideali per chi transita e non ha attrezzatura propria. Un’oasi nel cuore del bosco del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi che conta 28 piazzole, un ambiente di grande suggestione, con il fiume che attraversa il campeggio offrendo un’atmosfera magica e rilassante. L’inaugurazione ufficiale è prevista il 13 luglio, ma il camping è già aperto dal 1 luglio e le prenotazioni sono numerose: «Questo weekend partiamo col botto perché abbiamo riempito tutto – racconta entusiasta Giulia – e stanno arrivando prenotazioni per tutto luglio. Per Ferragosto abbiamo già il tutto esaurito». Non solo natura ma anche piccola ristorazione con una attenzione speciale per i prodotti del territorio: «C’è un bar per fare colazione e aperitivi e organizziamo anche serate con cucina esterna coinvolgendo food truck in modo che anche ospiti possano mangiare prodotti territorio cucinati direttamente qui in campeggio», conclude. Per maggiori informazioni e per rimanere aggiornati sulle attività organizzate, www.corniolowoodscamping.it.