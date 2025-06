Santa Sofia, presto strada riaperta verso Campigna

La località di Campigna sarà sempre raggiungibile tramite la Sp4 “Bidentina” anche questa estate per consentire ai numerosi turisti di passeggiare e trascorrere il proprio tempo libero lontano dalla calura della città immergendosi nella natura del parco delle Foreste Casentinesi. Infatti, i lavori di consolidamento della strada provinciale, iniziati nelle scorse settimane a seguito di un importante movimento franoso rilevato tra Campigna e il Passo della Calla dopo l’alluvione del 2023, stanno procedendo regolarmente. Per agevolare il transito durante l’avanzamento del cantiere, la strada, quindi, verrà riaperta a senso unico alternato già a partire da questo fine settimana. Proprio per consentire ai tanti turisti e escursionisti di raggiungere la località di Campigna, il senso unico alternato è previsto anche per il weekend del 14 e 15 giugno. Da venerdì 19 giugno, invece, l’apertura sarà continuativa, sempre a senso unico alternato, fino al completamento dei lavori previsto per la fine dell’estate.

«Il cantiere sta procedendo secondo i tempi previsti – affermano Roberto Cavallucci, vicepresidente della Provincia di Forlì-Cesena, e Ilaria Marianini, sindaca di Santa Sofia –. In questi giorni è previsto l’arrivo e il montaggio del materiale per il sostegno del muro di contenimento. Insieme ai tecnici della Provincia e alla ditta “Ambrogetti Srl”, esecutrice dei lavori, abbiamo concordato questa riapertura graduale per supportare la stagione turistica estiva, garantendo al contempo la sicurezza degli utenti della strada».

Un intervento complessivo di circa 200mila euro che è stato avviato lo scorso 5 maggio dopo una serie di incontri con la Provincia per definire i tempi e le modalità di lavoro, proprio per cercare di minimizzare l’impatto sul territorio e sulle attività economiche locali che si stanno avviando ad affrontare la nuova stagione estiva che porterà in Appennino diversi turisti.