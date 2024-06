Santa Sofia. La sindaca Marianini lavora alla squadra. Ci sarà l’assessore uscente Zanchini

L’elezione di Ilaria Marianini a sindaca di Santa Sofia apre ufficialmente una nuova pagina, seppur nel segno della continuità rispetto all’Amministrazione precedente. In paese, infatti, c’è attesa e curiosità per le scelte che compirà la neo sindaca per quanto riguarda la giunta che l’affiancherà nei prossimi 5 anni di mandato. «A breve chiuderò la partita, conto all’inizio della prossima settimana di presentare la giunta – afferma Ilaria Marianini –. Mi prendo tutto il tempo necessario per fare le dovute riflessioni per completare nel più breve tempo possibile la squadra». Certa, invece, sarà la presenza dell’assessore uscente Matteo Zanchini al fianco di Marianini, per gli altri due posti invece si stanno valutando diverse opzioni che non si basano semplicemente sulle performance dei singoli candidati alle elezioni dello scorso fine settimana. «Al momento non ho ancora deciso quali deleghe e a chi affidarle, lo faremo insieme – prosegue la sindaca –. Nel ragionamento che ho messo in campo, non nascondo che non guarderò solamente alle preferenze ottenute dai singoli candidati. Sono aperta anche ad alcune opzioni che provengono da fuori, il gruppo di Consenso Comune in questi mesi è cresciuto tanto ed è giusto anche guardare alle competenze che siamo stati capaci di attirare». C’è curiosità tra i santasofiesi, specialmente per quanto riguarda il futuro dell’ex sindaco Daniele Valbonesi che comunque è riuscito ad incassare 191 preferenze, il più votato tra i candidati presenti in lista . «Sicuramente sarà in consiglio comunale – conclude Marianini –. Nel frattempo concluderà, in attesa del rinnovo dei componenti della Provincia in piazzetta Morgagni a Forlì, il suo operato come consigliere provinciale. L’idea è quella di farlo proseguire lungo questo percorso, il suo contributo sarebbe prezioso». Al netto delle scelte che compirà la neo eletta sindaca, si può già delineare la composizione del consiglio comunale di Santa Sofia. Dando per certo Matteo Zanchini come assessore (per lui le preferenze ricevute sono state 187), Consenso Comune si è aggiudicato 8 seggi contro i 4 della formazione avversaria. In altre parole, siederanno tra i banchi dell’assise cittadina Daniele Valbonesi, Isabel Guidi (129 preferenze ed assessora uscente), Moreno Castagnoli (114), Laura Facciani (93), Emanuele Stradaioli (89); Gabriele Nuzzolo (83); Anna Sassi (82) e Franco Locatelli (76). La maggioranza, quindi, salvo sorprese, rinunce o innesti in giunta dovrebbe essere quella appena descritta. All’opposizione, invece, dovrebbero essere presenti il candidato sindaco Flavio Foietta, Fleana Campitelli (74), Lorenzo Vignali (36) e Nicole Michelacci (35).